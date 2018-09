Sassari, saluto romano al funerale di un docente universitario

La scena è stata ripresa con il cellulare da una consigliera comunale del centrosinistra di Sassari, Lella Careddu, suscitando notevoli polemiche. "Nella nostra città sul sagrato di una chiesa, senza vergogna. Fascisti sdoganati. Poi dite che son fissata", ha scritto Careddu a commento del video, che in poche ore ha ottenuto quasi 30mila visualizzazioni.



Todini, come ricostruiscono i giornali locali, era stato insignito dall'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica ed era anche diventato Commendatore. Durante la carriera universitaria non aveva mai nascosto le proprie idee politiche, tanto da indossare una spilla del Movimento sociale italiano. Della stessa ala anche il figlio, candidato per CasaPound alle scorse elezioni politiche nel collegio unico per il Senato.