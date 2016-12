Sardegna, bimbo di sei anni annega nelle acque di Budoni

Un bambino francese di sei anni è annegato nelle acque di Porto Ainu, nel comune di Budoni (Olbia-Tempio), nel nord della Sardegna. Sul posto è intervenuto il 118 che ha cercato per circa un'ora di rianimarlo, ma ogni tentativo è stato vano. Il bimbo era arrivato venerdì in Sardegna con la madre: è probabile che abbia avuto un malore mentre era in acqua. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Siniscola e di Budoni.