Incidente in mare tra La Maddalena e Palau per Roberto Benigni durante una vacanza in Sardegna. Il premio Oscar 66enne stava facendo un'escursione in gommone con alcuni amici quando, a causa di un'onda improvvisa, ha battuto con violenza la schiena . Una volta arrivato nel porto di Palau, l'attore e regista è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Sassari e ricoverato nel reparto di neurochirurgia.

Come riporta La Nuova Sardegna, Benigni, che lamentava un fortissimo dolore alla regione lombare, è stato sottoposto a una serie di accertamenti da parte degli specialisti. Secondo quanto trapela informalmente dal reparto di Ortopedia l'attore non dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico ma dovrà restare ricoverato per qualche giorno, a riposo assoluto.



La ricostruzione dell'incidente - Il premio Oscar si trovava a bordo di un gommone insieme alla moglie e agli amici quando l'imbarcazione, forse per colpa di un'onda improvvisa o di un'imprudenza, ha fatto un movimento brusco. Lo spostamento l'ha fatto cadere a terra, provocando un forte dolore alla schiena. I compagni di navigazione l'hanno accompagnato a Palau, dove è intervenuto il servizio di elisoccorso regionale. Benigni sta bene, ma per ora ha fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni.