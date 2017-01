Oristano, investe e uccide pensionato: fermato pirata della strada

La caccia al pirata della strada è durata poche ore. E' stato rintracciato e arrestato l'uomo che, il 2 gennaio intorno alle 19.00, ha travolto e ucciso un anziano di Riola Sardo, in provincia di Oristano. Giovanni Antonio Pinna, 84 anni, era appena uscito da un bar e stava camminando sulla strada principale del paese quando è stato investito da una Bmw che viaggiava a forte velocità. L'impatto, avvenuto in un punto di scarsa visibilità, è stato violentissimo. L'anziano è stato scaraventato per oltre 20 metri e a nulla sono serviti i soccorsi.



E' morto poco dopo per le ferite riportate, nonostante i sanitari abbiano tentato a lungo di rianimarlo. L'autista della Bmw non si è fermato a prestare soccorso ma ha proseguito la sua corsa, facendosi notare, però, da una pattuglia dei carabinieri, che l'ha subito inseguito. L'uomo, allora, ha abbandonato la vettura in aperta campagna per poi tentare di raggiungere con un'altra macchina l'abitazione della fidanzata. Sentendosi braccato, alla fine si è arreso alle forze dell'ordine che lo hanno condotto in caserma. Si tratta di un giovane di 27 anni di Nurachi (Oristano), sul quale sono stati effettuati i test alcolemici e tossicologici. Rischia l'accusa di omicidio stradale.