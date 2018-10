Oristano, 18enne trucidato: trovato il corpo del giovane Manuel

E' stato trovato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano, il corpo di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer per il cui omicidio sono finiti in carcere cinque giovani, accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, Careddu è stato trucidato per un piccolo credito per la cessione di droga che aveva nei confronti di alcuni coetanei.