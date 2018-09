Ordinò omicidio della moglie a Nuoro, Cassazione conferma ergastolo

La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Francesco Rocca, il dentista di 49 anni di Gavoi, accusato di aver ordinato l'omicidio della moglie, Dina Dore, avvenuto nel garage della loro abitazione il 26 marzo del 2008. L'uomo è in carcere a Nuoro dopo la condanna a vita inflitta nei primi due gradi di giudizio. Rocca, che si è sempre professato innocente, non era presente a Roma per la sentenza.