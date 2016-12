"Mio fratello - continua il familiare - sabato sera era uscito con un amico. Non lo fa mai; è ospite di una struttura, ma si è fidato, lui si fida di tutti, e quell'amico poi lo ha picchiato".



Nel video si vede un giovane con il braccio fasciato guardare verso la telecamera per attendere il via, avvicinarsi a Luca e colpirlo con un pugno al volto. Il 37enne barcolla, l'aggressore lo afferra, lo colpisce ancora, gli stringe il braccio intorno alla testa e poi lo lascia cadere, privo di sensi, con il volto insanguinato. Intorno si vedono altre persone, ma nessuno interviene.



"Lo hanno lasciato a terra - conferma l'avvocato Nicola Di Benedetto, che ora tutela la famiglia Isoni. - Luca è stato soccorso dal buttafuori della discoteca che lo ha portato in ospedale".



I familiari del 37enne si sono rivolti ai carabinieri. "Stanno lavorando i militari di Olbia, Sassari e Nuoro - spiega Manuel. - Noi abbiamo voluto rendere pubblica la storia per smascherare chi ha avuto il coraggio di aggredire senza una ragione mio fratello, che, senza un perché, non ci avevo detto la verità".



Identificato l'aggressore - Grazie ad alcune segnalazione, le forze dell'ordine sono risalite a Bachisio Angius, considerato l'autore del brutale gesto. Il 26enne ha precedenti penali: nel 2014 fu allontanato da un locale di Sassari la notte di Capodanno e lui tornò armato con un fucile. Per Angius e altre quattro persone scattò la denuncia per minaccia aggravata e porto illegale di armi. Ora l'ennesima "bravata". Su Facebook le scuse di Bachisio alla vittima e alla sua famiglia