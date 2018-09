Coordinatore Lega per il Nord Sardegna: "Volevano uccidermi"

"Volevano uccidermi". Giovanni Nurra, coordinatore della Lega per il Nord Sardegna, è convinto che l'incidente del quale è rimasto vittima 10 giorni fa sia stato un attentato: durante la notte qualcuno ha allentato i bulloni delle ruote della sua auto. Nurra ha quindi annunciato che presenterà "un esposto alla Digos di Sassari per trovare i responsabili", ma assicura di non aver mai ricevuto minacce.