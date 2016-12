Cagliari, va dal parroco con la moglie "Mi ha minacciato con la pistola"

13:00 - Aveva deciso di riportare la pace tra una coppia in crisi. E invece... pare che don Massimiliano Pusceddu, sacerdote in una parrocchia di Vallermosa (Cagliari), abbia aggredito il giovane marito dicendogli "sei un violento", puntandogli addosso una pistola e perfino colpendolo con il calcio dell'arma. Ecco dunque che è scattata la denuncia per minacce e porto abusivo d'arma contro don Massimiliano, oggi parroco ma in passato campione di boxe. Lui però, il diretto interessato, nega tutto.