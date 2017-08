Cagliari, migrante partorisce feto e lo nasconde: trovato morto

Una nigeriana di 20 anni ha partorito prematuramente in una stanza del centro di accoglienza a Cagliari in cui è ospitata, poi ha nascosto il feto, che è stato ritrovato morto. Gli agenti della Squadra mobile stanno lavorando su quanto accaduto. La ragazza era incinta di almeno sei mesi e non è chiaro al momento se sia stata aiutata o se si sia trattato di un aborto spontaneo. Il feto è stato ritrovato in una busta di plastica sotto il letto.