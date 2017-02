Andrea, il dj che usa gli occhi per lottare contro la sla

Andrea Turnu , 29 anni di Ales, in provincia di Oristano, combatte da quattro anni contro la Sla . Ma lui non si arrende perché ha la sua musica e ora ha pubblicato un brano , "My window on my music" , che sta conquistando le classifiche e grazie al quale spera di raccogliere fondi per la ricerca. Oggi Andrea condivide video e pensieri sulla sua pagina Facebook, che ha chiamato "con gli occhi" perché è con gli occhi, attraverso un sintetizzatore, che parla, compone parole e musica.

Una passione per i tatuaggi e per il gruppo australiano degli acdc, di cui è tappezzata la sua camera insieme con le foto che lo ritraggono in compagnia di amici e della fidanzata Chiara. "E' molto importante il sostegno delle persone. La loro vicinanza, se anche vissuta in modo virtuale. Lo fa stare meglio. Anche fisicamente, nel limite del possibile", ha detto Chiara.



La sua pagina Facebook ha quasi 30mila followers ma il suo obiettivo, oltre alla raccolta fondi, è sopratutto uno. "Spero di essere d'aiuto a tante persone come me", ha detto Andrea. La sua vita non gli ha tolto il sorriso che traspare dagli occhi, solari e aperti sul mondo, nonostante le difficoltà. "Lui mi trasmette forza", conclude la fidanzata.