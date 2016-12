Alghero, uccide il marito a coltellate

21:34 - Una donna ha ucciso a coltellate il marito mentre dormiva, in seguito a una lite furibonda. L'omicidio è avvenuto alle porte di Alghero (Sassari), dove Roberta Gasperini, 44 anni, ha atteso che il coniuge, Pietro Girardi, 52, andasse a riposarsi per colpirlo ripetutamente, fino alla morte. La coppia, originaria di Vergiate, nel Varesotto, trascorreva diversi mesi l'anno nella città sarda.

Sulla dinamica dell'omicidio sembrano esserci pochi dubbi. I due coniugi, che al momento non avevano una occupazione stabile, hanno avuto l'ennesima discussione. Ultimamente succedeva spesso, e anche di recente la donna era stata costretta a rivolgersi alle cure mediche a causa delle percosse subite.



Dopo la lite, l'uomo si è ritirato in camera da letto e si è addormentato. Lei, in preda alla collera, ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il marito nel sonno, uccidendolo con almeno tre colpi. Sarà l'esame del medico legale a confermare con certezza questo dettaglio e l'ora esatta del delitto. La figlia 22enne, che si trovava in casa, appena si è resa conto dell'accaduto ha contattato i carabinieri, poi accorsi sul posto.



Dopo un lungo interrogatorio in caserma, Roberta Gasperini è stata arrestata con l'accusa di omicidio.