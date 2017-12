Sanremo, rubati i regali di Natale dei bambini ricoverati in Pediatria

Hanno rubato una cucina componibile e altri regali di Natale destinati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale "Borea" di Sanremo. E' successo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, i pacchetti si trovavano all'interno della struttura e qualcuno li ha portati via. Una notizia che ha provocato la dura reazione del direttore generale dell'ospedale, Damonte Prioli, che ha commentato: "Atto ignobile come lo sono tutti i furti, ancora di più in un luogo dove la gente soffre, con l’aggravante di aver colpito la serenità dei bambini".

L'Asl sta visionando le immagini di sorveglianza per risalire ai responsabili del furto. Ma il brutto episodio, fortunatamente, si è trasformato in una gara di solidarietà. Non appena si è diffusa la notizia in città, tante persone hanno deciso di mandare pacchi e pacchetti al reparto di Pediatria, per salvare il Natale dei bambini ricoverati e regalare loro un sorriso.