Roma, sit-in dei terremotati davanti a Montecitorio: "Le macerie ve le portiamo noi"

"Le macerie ve le portiamo noi". Questo il grido di circa 200 terremotati arrivati a Roma dalle zone del sisma che, più di un anno fa, ha devastato il Centro Italia. Carichi di rabbia e indignazione, si sono presentati - con carriole piene di massi e pietre delle loro case crollate - davanti a Montecitorio, dove si sono radunati per un sit-in. Protestano per l’inefficace risposta del governo: in gran parte dei centri abitati, infatti, ci sono ancora macerie.