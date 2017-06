Sisma in Centro Italia: il 92% delle macerie ancora per strada, consegnate solo l'8% delle casette

Ne sono state o rdinate 3.620, ma per ora ne sono arrivate 296 , l'8%. Sono le casette necessarie nei 51 Comuni colpiti dal sisma in Centro Italia . Funzionanti e abitate? 188 e solo ad Amatrice e Norcia. Ma non è questo l'unico problema del post terremoto. Capitolo macerie : ce ne sono 2,3 mln di tonnellate da rimuovere, per ora ne sono state portate via meno dell'8%. E la ricostruzione? Solo in 32 delle case danneggiate sono iniziati i lavori .

Stando ai dati riportati dal quotidiano "La Repubblica", nel Lazio la rimozione delle macerie è cominciata solo a novembre: portate via 98mila tonnellate su un milione, in Umbria 3.700 su 100mila; in Abruzzo 10mila su 100mila. Ancora peggio va nelle Marche, dove i lavori per la rimozione sono iniziati solo ad aprile e dove sono state raccolte 65mila tonnellate di macerie su un milione.



La denuncia e l'appello dell'Anci: ritardi e intoppi burocratici - A denunciare lo stallo dei lavori di ricostruzione nelle zone terremoto, con una accorata lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, è stato il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha chiesto uno "sforzo corale" delle istituzioni, che devono dimostrarsi insieme tese all'obiettivo comune di dare "risposte immediate e operative" ai problemi delle comunità vittime del terremoto.



Ci sono "ritardi nella realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza e nella rimozione delle macerie", ha scritto infatti Decaro, in alcuni casi difetta "il coordinamento necessario per gestire situazioni inevitabilmente complesse" e "non aiuta non poter disporre di uffici regionali per la ricostruzione capaci di fornire riscontri in tempi certi".



Nel merito dei problemi è necessario dare ascolto alle "preoccupazioni dei sindaci, soprattutto marchigiani". Perché sono stati e sono ancora loro, i sindaci del cratere e del più vasto ambito che ha avuto ripercussioni, a doversi occupare per primi degli effetti di "un sisma che per danni, intensità e durata ha pochi precedenti nella storia del Paese", a "gestire senza risparmiarsi un enorme lavoro di sostegno umano e amministrativo ai concittadini, per tentare di dare serenità e una prospettiva di rientro graduale verso condizioni di normalità".