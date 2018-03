Roma post neve, marciapiedi occupati dagli alberi caduti

L’inviato di Striscia la Notizia Mr. Neuro si è recato nel cuore di Roma, nella zona di Villa Ada, per constatare lo stato delle strade dopo le forti nevicate dei giorni scorsi. Ne esce fuor un quadro impietoso, con rami di alberi caduti dimenticati sul marciapiede, o rimossi ma lasciando comunque ingombranti residui in mezzo alla strada, e cittadini che non ottengono risposte dalle istituzioni.



E da un marciapiede in particolare, dove un albero tagliato blocca il passaggio e copre il cestino dell’immondizia, spunta fuori una sorpresa: Stefania Orlando, che abita nei dintorni. "Qui la gente è costretta a buttare le cose per terra, è diventato un ricettacolo di immondizia - spiega -, i cani fanno i bisogni e le signore con il carrello della spesa non riescono a passare". Mr. Neuro, dopo aver raccolto le lamentele dei cittadini, propone delle soluzioni originali: "Usate la legna per i vostri caminetti", oppure "per degli addobbi".