Roma, i volontari di "Tappami" in azione: "Ecco come si riparano le buche"

Emergenza buche a Roma? Sono i cittadini stessi a rimboccarsi le mani e a sistemarle. A Mattino Cinque parlano in diretta i volontari di "Tappami", associazione che gira per la Capitale a riempire le buche con bitume di alta qualità e resistenza. Ai microfoni del programma parla Cristiano Davoli: "Stiamo cercando di sistemare il manto stradale, municipio per municipio, con del materiale che ci forniscono gratuitamente”. Il volontario mostra con quanta semplicità e velocità è possibile sistemare il problema: basta versare questo asfalto a freddo direttamente sulla buca, dopodiché al semplice passaggio di un’auto dopo aver posato il materiale la buca si “autoripara” grazie al peso del veicolo.



“Noi sosteniamo - dice Davoli - che in una situazione di pronto intervento, perché questa è una situazione critica, il volontariato civico sia la soluzione ottimale. Ma il Comune e la Raggi non ci hanno mai chiamato. Eppure abbiamo dimostrato che il sistema funziona e anche bene”. “Purtroppo a Roma - sottolinea ancora Davoli - i soldi non ci sono, sono finiti per queste iniziative”. Dallo studio Roberto Poletti però replica: “Guardi che a Milano la situazione nelle periferie è simile e noi i soldi ce li abbiamo, purtroppo è una questione di volontà dei sindaci”.