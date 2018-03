Roma, nelle buche stradali sbocciano dei fiori

A Lavinio, un comune di Anzio vicino a Roma, l’inviato Riccardo Trombetta scopre un fatto curioso in merito alle buche che affliggono le strade della Capitale e non solo. Qui infatti crescono dei ciclamini. Si viene così a sapere che alcune mamme, stanche di dover percorrere ogni giorno strade tanto dissestate, hanno dato il via a questa iniziativa come gesto simbolico per sensibilizzare l’amministrazione comunale, che però non ha preso bene la situazione. A quanto pare, anziché sprecare soldi per dei fiori, sarebbe stato meglio se i cittadini avessero asfaltato la strada.