Roma, gaffe nella targa a Trinità dei Monti:la parola "muiti" non esiste

I restauratori della Trinità dei Monti hanno sbagliato a riscrivere la targa in latino della scalinata. Gli operatori erano stati dotati di foto da archivio ma a causa del deterionamento le parole ritratte non erano più scritte correttamente e la frase è risultata sbagliata. Infatti, nella riga dodici al posto della parola "Multi" è comparso "Muiti". Sembra un errore minimo ma il significato della citazione cambia completamente: muiti, infatti, non esiste.