Roma, 11 euro per due caffè al bar

Immaginatevi la scena. Due donne, madre e figlia, entrano in un bar di Roma, nei pressi di piazza San Silvestro, per un caffè. Quando il cameriere arriva con il decaffeinato e l'americano, presenta anche uno scontrino da 11,12 euro: 4,50 per il "deca", 5 per il secondo e 1,62 per il servizio al tavolo. Uno scherzo? Purtroppo no. "Che figura fa, Roma, con i turisti stranieri?", le loro parole al Corriere. Immortalato lo scontrino, tempo piche oer ed è diventato virale