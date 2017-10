Capita sempre più spesso, in tutta Italia. Il giorno prima la pensione c'è, quello dopo sparisce. A volte bisogna persino restituirla, come è successo agli ex operai di Vasto, in Abruzzo: esposti per anni all'amianto e ammalatisi di mesotelioma (un raro tumore associato in gran parte proprio all'amianto), si sono visti sospendere l'indennizzo dall'Inps, che ora lo rivuole persino indietro. Migliaia di euro chiesti non soltanto ai lavoratori ancora in vita ma anche alle vedove dei defunti. Succede a tanti, troppi pensionati e l'allarme delle associazioni è già partito. Intanto, però, la rabbia cresce.