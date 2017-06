Riina, Rita Dalla Chiesa a Tgcom24: "Se lo scarcerano non crederò più nella giustizia"

"Mio padre mi ha sempre insegnato che devo credere nella giustizia, ma una decisione come questa, per la prima volta in tanti anni, mi porta a non credere più in essa": così Rita Dalla Chiesa commenta a Tgcom24 l'indicazione della Cassazione sul futuro di Totò Riina. "Mi sento male a dire ciò - ha aggiunto - poiché vado contro tutto quello che mi ha insegnato mio padre. Ma dov'era la sua dignità quando l'hanno ucciso? Dov'era la dignità di Falcone e Borsellino?".