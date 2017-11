Riciclaggio, Dubai convalida per due mesi l'arresto di Tulliani

E' stato convalidato per due mesi per riciclaggio l'arresto di Giancarlo Tulliani, eseguito dalle autorità di Dubai in esecuzione di un ordine di cattura internazionale della Procura di Roma. La decisione, secondo le indiscrezioni, è stata presa dalla magistratura degli Emirati Arabi Uniti in vista dell'esame della richiesta di estradizione in Italia per il cognato di Gianfranco Fini.