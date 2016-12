Qualità della vita: Aosta prima in classifica, Milano seconda ma ultima è Vibo Valentia

Aosta è la città italiana dove si vive meglio . E' quanto emerge dalla tradizionale indagine sulla qualità della vita condotta da Il Sole 24 Ore. Al secondo posto si è classificata Milano , al terzo invece Trento . Per la terza volta Aosta si qualifica come la città più vivibile (le precedenti erano state nel 1993 e nel 2008) grazie ai settori legati all'economia, alla demografia e all'ordine pubblico. Ultimo posto per Vibo Valentia .

La ricerca prende in esame diversi indicatori (aggiornati al 2015 e al 2016) articolati in sei settori d'indagine: affari, lavoro e innovazione; reddito, risparmi e consumi; ambiente, servizi e welfare; demografia, famiglia, integrazione; giustizia, sicurezza, reati; cultura, tempo libero e partecipazione.



Roma si posiziona al 13° posto, spinta dal valore del patrimonio immobiliare e dai flussi turistici legati al Giubileo. La provincia della Capitale recupera così 3 posizioni rispetto al piazzamento dello scorso anno.



Molte le novità dell'indagine 2016 per rendere più completo la verifica della vivibilità sul territorio, con una maggiore attenzione alle esigenze e ai problemi più attuali della collettività: il valore della casa, il lavoro per i giovani, la capacità di innovazione, l'integrazione degli stranieri, l`offerta di welfare, la partecipazione civile. Le sei aree hanno così acquisito una denominazione più inclusiva e i parametri da 36 sono saliti a 42.



Divario tra il Nord e il Sud - Restano comunque il divario tra Nord e Sud, quello tra le province di maggiori dimensioni frenate dai nodi sicurezza e ambiente nel loro slancio in avanti, e spiccano le realtà medie o piccole - spesso beneficiate dall'autonomia - in evidenza come modelli di vivibilità.



Tris, negativo, anche per Vibo Valentia (ultima già nel 1997 e nel 2005). Al penultimo posto Reggio Calabria (ultima nell'edizione del 2015). Nella classifica delle ultime cinque province spicca Crotone, che perde ben 17 posizioni rispetto all'edizione dello scorso anno e si posiziona al 106esimo posto.