29 dicembre 2014 Tragedia Norman Atlantic: 10 morti ma si temono decine di dispersi Il capitano Argilio Giacomazzi, indagato per omicidio colposo plurimo insieme all'armatore, ultimo a lasciare il relitto. Il premier Renzi "Evitata un'ecatombe".

23:18 - Dieci passeggeri morti, 427 salvi, e il giallo dei dispersi. Dopo 40 ore la tragedia del traghetto Norman Atlantic in viaggio dalla Grecia all'Italia, non ha ancora una conclusione certa e definitiva. Salvi tutti i 44 italiani a bordo, unica notizia positiva di un naufragio che ha ancora punti oscuri: uno su tutti se la nave trasportasse altre persone che non risultano nella lista dei passeggeri. Il premier Renzi "Evitata un'ecatombe".

Il settimanale greco To Vima, considerato tra i più autorevoli, ha intanto diffuso il numero di 38 dispersi,. E il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, si è affrettato a precisare che "fare le previsioni sul numero dei dispersi, l'abbiamo detto anche al ministro greco, ci sembra assolutamente prematuro. I numeri sono ballerini". Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha confermato: "Continueremo a scandagliare il mare per verificare se ci fossero ancora dispersi".



Sull'imbarcazione, alla deriva per molte ore, c'è stato più di un momento di panico ed i soccorritori hanno dovuto fare i conti con il parapiglia dei naufraghi che si accalcavano cercando di essere soccorsi per primi. I militari portavano prima i bambini, le donne e gli anziani al livello dove potevano salire sull'elicottero - hanno raccontato alcuni superstiti - ma c'erano almeno una cinquantina di uomini che li picchiavano e li buttavano fuori per prendere il loro posto.



La gratitudine ai soccorritori che hanno lavorato incessantemente in uno scenario molto difficile, è arrivata oggi dal premier Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Un intervento cosi' ricco di passione, dedizione e tenacia ha consentito di evitare una vera e propria ecatombe", ha detto, a loro va la "mia gratitudine a nome di tutti gli italiani. Il lavoro dei nostri connazionali ci render orgogliosi del tricolore e della nostra comune appartenenza".



Il comandante del Norman Atlantic, Argilio Giacomazzi, rimasto per ultimo sulla nave, dà una prova di "serieta'", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "E' stata scritta una pagina interessante e bella di serietà", ma resta una pagina "drammatica per ciò che è accaduto e che ci riempie il cuore di dolore per le vittime".



Così mentre tre procure, Bari, Brindisi e Lecce indagano su quanto avvenuto, la nave Norman Atlanticè stata posta sotto sequestro mentre il comandante Argilio Giacomazzi, e l'armatore della nave, Carlo Visentini, risultano al momento indagati per i reati di naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.