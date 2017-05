Shock a Foggia, picchiato un medico legale: "Aggressione selvaggia"

In un post su Facebook di solidarietà per Pedone, visibilmente ferito al volto, il presidente confessa: "Ci siamo stancati di denunciare questo continuo stillicidio di violenza contro chi mette la sua professione a disposizione della comunità".



"La comunità medica di Capitanata - scrive Onorati a nome dell'ordine - si stringe al collega Pedone, già più volte fatto oggetto di minacce per le sue consulenze tecniche in quell'aria grigia dei risarcimenti assicurativi, e chiede a tutta la comunità di stringersi in un abbraccio di solidarietà per non lasciare solo il dottor Pedone di fronte ad una delinquenza sempre più agguerrita. Alle forze dell'ordine la nostra stima per il lavoro d'indagine con l'auspicio che al più presto vengano individuati i colpevoli".



Il presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Foggia conclude: “Pene giuste e certe per chi commette violenza. L'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri si rende disponibile a costituirsi parte civile nell'eventuale causa contro i vigliacchi aggressori, per non lasciare solo il collega e per passare dalle parole ai fatti".