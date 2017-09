Sedicenne scomparsa in Puglia: si indaga per sequestro di persona

La magistratura salentina indaga per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia (Lecce) di cui non si hanno notizie dal 3 settembre. Sono due i fascicoli aperti sul caso: uno dalla Procura ordinaria, l'altro dalla Procura presso il Tribunale per i minori. La ragazza si è allontanata di casa all'alba senza portare con sé telefono cellulare e soldi. L'ultima ad averla vista è il fidanzato 17enne.