Scontro fra treni in Puglia, 23 vittime, sono state tutte identificate. Primi nomi nel registro degli indagati

Si sono concluse le operazioni di ricerca tra i rottami dei due treni che si sono scontrati nella tratta tra Andria e Corato, in Puglia. Il bilancio è di 23 vittime, tutte identificate, e 24 feriti ricoverati in ospedale. La Procura di Trani indaga per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo. Per gli inquirenti è un errore umano: il treno da Andria non doveva partire. Il ministro Delrio in Parlamento: "Non scaricare le responsabilità".