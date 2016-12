21 dicembre 2014 Salento, spaventoso frontale fra tre auto: tre morti, due feriti gravi Ricoverate in ospedale una donna di 36 anni e la figlia di tre. Morti i nonni della bimba e un altro automobilista Tweet google 0 Invia ad un amico

12:05 - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 275 che collega Maglie a Leuca, nel Salento. Tra i feriti ci sono una donna di 36 anni e la figlia di tre. Le auto coinvolte sono tre. Lo scontro, pare frontale, è avvenuto in un tratto di strada dove non c'è lo spartitraffico, in prossimità dello svincolo per Scorrano (Lecce). Sono intervenuti i carabinieri, operatori del 118 e i vigili del fuoco.

Tre le automobili coinvolte nell'incidente: una Ford Fiesta, una Fiat Croma, e una Fiat 600. Il violento impatto è avvenuto in prossimità dello svincolo per Scorrano e Muro leccese, in un tratto di strada dove non c'è lo spartitraffico.



Le vittime sono una coppia, marito e moglie, Mario Bruno Brunetta e Anna Giorgina Specchia, di Carpignano Salentino (Lecce), e un uomo, Rocco Martino Salvatore, di 46 anni, di Tricase (Lecce). Le persone ferite sono la figlia della coppia, una ragazza di 36 anni, ricoverata all'ospedale di Scorrano in gravi condizioni e la figlioletta di quest'ultima, di tre anni, anche lei coinvolta nell'incidente, in quanto si trovava nella stessa vettura, insieme ai nonni e alla mamma.



L'incidente è avvenuto lungo una strada, la 275, definita la "strada della morte" per la sua pericolosità e l'alto numero di incidenti stradali che si registra ogni anno. Per la strada 275 esiste un progetto di ammodernamento a quattro corsie finanziato con 300 milioni di euro dal Cipe ma bloccato dai continui ricorsi da parte dei comitati e dalle associazioni ambientaliste che si oppongono al progetto perché ritengono che gli interventi previsti danneggino il paesaggio rurale della zona.