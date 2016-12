Norman Atlantic, un passeggero accusa: "L'equipaggio fuggì"

08:19 - Le parole di Nick Channing-Williams, a bordo della Norman Atlantic, sono durissime. L'uomo ha raccontato di aver provato con altri passeggeri "di collegare cavi di traino da un rimorchiatore per il traghetto, ma l'equipaggio in quei momenti cruciali era irrintracciabile. Non c'erano membri dell'equipaggio laggiù. Da quello che capisco, alcuni sono fuggiti all'inizio dell'emergenza".

"I membri dell'equipaggio - si sfoga l'uomo con il Times -erano scesi con le prime scialuppe di salvataggio. C'erano così tante donne e bambini rimasti sulla barca, perché non sono stati i primi in fila per salire sulla scialuppa? E' stato un caos, e penso che qualcuno dovrebbe vergognarsi".



Sotto accusa i sistemi di sicurezza - Se la parole di Channing-Williams fossero confermate, si getterebbe ancora un'ombra sulla gestione dell'emergenza. I magistrati, infatti, vogliono vederci chiaro sui i sistemi di sicurezza e le scialuppe presenti sul traghetto naufragato.