Lecce, 32enne getta benzina contro il padre della ex fidanzata

Un 32enne pregiudicato ha fatto irruzione a Nardò, provincia di Lecce, nella casa della sua ex fidanzata, lanciando benzina contro il padre della giovane e dandogli fuoco quando questi ha cercato di mandarlo via puntandogli contro un fucile. Il pregiudicato ha disarmato l'uomo, gli ha buttato addosso della benzina e gli ha dato fuoco. Si è poi barricato in casa con la sorella sedicenne della giovane e la nonna. Infine si è arreso ai carabinieri.