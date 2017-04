Lecce, 16enne difende amica da avances di un migrante: accoltellato

Per difendere l'amica dagli apprezzamenti fatti da un ambulante africano, un sedicenne di Galatone (Lecce) è stato ferito all'addome con alcuni fendenti inferti con un taglierino. Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato identificato e, dopo le ricerche, è stato arrestato.