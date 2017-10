Fermato boss della mafia foggiana Rocco Moretti

Il 67enne Rocco Moretti, massimo esponente della mafia foggiana, è stato fermato dalla Dda di Bari per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore. Era libero da un anno e mezzo per decorrenza dei termini di custodia cautelare ed era sottoposto a sorveglianza speciale. Fermata anche un'altra persona della quale non sono state rese note le generalità. La notizia è stata data dal ministro dell'Interno, Marco Minniti.