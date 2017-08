Bimba di 10 anni muore soffocata da un boccone nel Salento

La piccola era in casa con i genitori quando intorno alle 11.40, mentre il pranzo era in preparazione, ha chiesto di assaggiare la carne che era in cottura.



Il boccone le ha ostruito la trachea e per la bimba non c'è stato nulla da fare: è stato inutile ogni tentativo di soccorso, in pochi istanti si è consumata la tragedia. Al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare la morte per arresto cardiorespiratorio.