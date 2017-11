Bari, torna dalle vacanze con coralli delle Maldive: multa da 5mila euro

Un turista ha ricevuto una multa da cinquemila euro all'aeroporto di Bari per aver trasportato in valigia tre coralli come "souvenir" dopo un viaggio alle Maldive. Gli esemplari, appartenenti a specie protette, sono stati scoperti all'interno della valigia dell'uomo e sequestrati dalla guardia di finanza: erano sprovvisti della necessaria documentazione per l'importazione e la detenzione nell'Unione europea.