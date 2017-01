Agguato in strada nel Foggiano, ucciso un pregiudicato di 33 anni

Un pregiudicato di 33 anni, Vincenzo Vescera, di Vieste (Foggia), è stato ucciso da persone non ancora identificate con alcuni colpi d'arma da fuoco davanti alla sua abitazione che si trova in pieno centro. La vittima era sola in strada quando è stata raggiunta dalla raffica di proiettili. L'omicidio è avvenuto a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri.