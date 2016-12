Prete pedofilo a forum su famiglia Maroni: "Presenza inopportuna"

21:08 - ''Era un convegno aperto al pubblico, non conoscevo questa persona: l'unico rammarico è che il cerimoniale non mi abbia informato altrimenti sarebbe stata allontanata". Prova a smarcarsi Roberto Maroni dalla brutta figura fatta sabato scorso per colpa della presenza di don Mauro Inzoli al forum sulla famiglia che si è tenuto a Milano. L'ex parroco di Crema era stato costretto dal Vaticano a ritirarsi a vita privata per accuse di abusi su minori. E dopo il tam tam sui social, il presidente della Regione Lombardia ha voluto prendere le distanze. "Non era opportuno che stesse lì". Ma intanto la Rete non perdona e sui social network rimbalzano foto, risalenti al 2004, nelle quali Maroni saluta "lo sconosciuto" don Inzoli.



La gaffe di La Russa. Ma le "sorprese" al convegno sulla famiglia non finiscono. Alla brutta figura (forse parata in extremis da Maroni) si aggiunge quella, imparabile, dell'onorevole Ignazio La Russa. Mentre uno studente 22enne gay ruba la parola e pone domande alla platea sull'omosessualità dei propri figli, si leva dal coro la voce dell'ex ministro della Difesa, oggi esponente di Fratelli d'Italia: "Culattone", il labiale è inequivocabile. Il giovane poi è stato allontanato tra fischi e grida.