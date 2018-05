Pontremoli ringrazia Paolo Liguori e lo nomina Cittadino Onorario

Da oggi Pontremoli ha un cittadino in più. E' il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, che il 26 maggio è diventato cittadino onorario. Le ragioni sono da ricercare nel forte legame e nel sostegno che ha sempre dimostrato verso la cittadina toscana, mettendosi a disposizione da 14 anni per il premio letterario "Bancarella Sport" come componente della giuria e conduttore dell'intera serata legata al riconoscimento.