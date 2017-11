Torino, tensioni in centro di accoglienza per morte di un migrante

Un nigeriano di 28 anni è stato trovato morto nel centro di accoglienza per richiedenti asilo "Isola di Ariel" di Torino. Il giovane era stato ricoverato due volte per disfunzioni respiratorie e i primi accertamenti del medico legale non hanno rilevato lesioni da colluttazione: disposta l'autopsia. Gli ospiti del centro hanno cercato di impedire il trasporto della salma. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per contenere le proteste.