Torino, si masturba sul bus: per il tribunale del Riesame è violenza sessuale

Il tribunale del Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere per il marocchino 27enne che, nell'ottobre 2016 a Torino, si era masturbato sul bus vicino a una giovane passeggera. Il pm Andrea Padalino ne aveva chiesto l'arresto, ma il gip Alessandra Cecchelli si era opposto affermando che si trattava di atti osceni e non di violenza sessuale, perché non c'era stato contatto fisico nonostante l'uomo avesse macchiato gli abiti della ragazza.