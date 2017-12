Torino, si barrica in casa e minaccia il suicidio: bloccato dai CC

Un 49enne si è barricato in casa la scorsa notte a San Pietro Val Lemina, nel Torinese, minacciando di suicidarsi. Quando l'uomo, che a quanto pare soffre di problemi di salute, ha sparato in aria due colpi di pistola, sono intervenuti i carabinieri che dopo alcune ora lo hanno convinto ad uscire di casa. Una volta in strada, l'uomo è stato bloccato e trasportato in ambulanza all'ospedale di Pinerolo.