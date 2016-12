23:19 - I componenti di una famiglia di tre persone hanno sorpreso a casa loro cinque ladri che stavano svaligiando l'abitazione a Bricherasio, nel Torinese. Dopo una breve colluttazione i banditi, per garantirsi la fuga a bordo di un'auto con la refurtiva, hanno sparato due volte. Nessuno è rimasto ferito, ma due dei componenti della famiglia sono rimasti contusi durante la lotta e sono stati trasportati in ospedale per precauzione.