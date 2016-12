Torino, con pistola e machete rapinavano i commercianti

09:55 - I carabinieri hanno arrestato nel Torinese due insospettabili giardinieri che erano in realtà rapinatori seriali. I due hanno terrorizzato per settimane i commercianti della provincia di Torino: agivano armati di pistola, machete e coltello davanti ai clienti spaventati, tra cui alcuni bambini. Otto le rapine di cui sono accusati, ma il sospetto è che abbiano messo a segno decine di colpi.

Gli arrestati sono un 45enne di Avigliana e un 50enne di Collegno. Dodici i colpi accertati, otto le rapine, per un bottino complessivo di circa 13mila euro, e quattro furti d'auto avvenuti tra febbraio e luglio scorsi, tutti nella zona ovest del capoluogo piemontese: Avigliana, Buttigliera Alta, Pianezza, Rosta, Collegno e La Cassa. In almeno cinque casi, i due rapinatori hanno utilizzato una pistola. In una è stato invece usato un grosso coltello da giardiniere. Il machete è stato invece utilizzato solo nella rapina a un supermercato di Collegno.