Torino, arcivescovo: "Molto da fare per gestire i grandi eventi"

"Credo che i fatti tragici di piazza San Carlo indichino che c'è ancora molto da fare, per educare a stare insieme in modo civile e rispettoso delle regole proprie dell'ambiente e degli altri, oltre ovviamente al dovere di programmare e gestire al meglio gli eventi cittadini". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nell'omelia in Duomo per la festa di San Giovanni Battista, patrono della città.