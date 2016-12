Nubifragio nel Torinese: salvate sei persone bloccate in sottopasso

Sei persone sono state salvate dai pompieri dopo essere rimaste bloccate in un sottopasso allagato, a Chieri, nel Torinese. Automobilisti e passeggeri sono stati portati in salvo a spalle, mentre per rimuovere i veicoli i soccorritori hanno dovuto utilizzare un trattore. Decine le chiamate per allagamenti arrivate al centralino dei vigili del fuoco.