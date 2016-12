22 ottobre 2014 Maltempo: raffiche di vento a Torino

19:19 - Decine di chiamate ai vigili del fuoco, nella notte a Torino, per il forte vento che sta spazzando la città. Le raffiche, secondo l'Arpa Piemonte, hanno raggiunto i 100 km/h in montagna e i 60 in pianura. Segnalati alberi e rami caduti, che in alcuni casi hanno anche ostruito le strade, ma nessun ferito. Disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove i pompieri sono dovuti intervenire a causa delle forti precipitazioni.

In Piemonte le zone più colpite sono le valli Chisone e di Susa, il Pinerolese, la cintura ovest di Torino e l'eporediese. Disagi limitati, invece, a Torino.



In Friuli Venezia Giulia decine di interventi per i vigili del fuoco di Gorizia, a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato l'Isontino. A Cormons (Gorizia), in località San Quirino, i pompieri sono intervenuti per rimuovere un grosso albero caduto sulla strada statale 356, che collega la località collinare a Cividale (Udine). L'arteria è rimasta praticabile soltanto in parte per diverse ore. Analogo intervento a Romans d'Isonzo, mentre a Gorizia non si segnalano danni particolari.



Barca si rovescia sul lago di Lecco, salvati due turisti - Due turisti tedeschi usciti in barca, nonostante le forti raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 chilometri all'ora, sono stati salvati poco dopo mezzogiorno dall'equipaggio navale dei vigili del fuoco, giunto da Pianello Lario (Como). I turisti, un 53enne e una ragazza di 18 anni, erano usciti nel tratto di lago davanti a Dervio (Lecco), quando l'imbarcazione si è rovesciata. Soccorsi dalla squadra navale dei vigili del fuoco, sono stati portati in salvo.



Sospesi i traghetti per Capraia e l'Isola d'Elba per il forte vento - Per il maltempo saltano le corse dei traghetti per Capraia da Livorno e per l'isola d'Elba da Piombino. E' stata sospesa la corsa del traghetto Toremar "Liburna" in partenza alle 7 per Capraia da Livorno a causa delle condizioni proibitive. E' stato sospeso anche da Piombino (Livorno) il collegamento con Rio Marina del traghetto Toremar "Bellini". Il bollettino meteo, in peggioramento per le prossime 12 ore, per il quadrante tirrenico di Livorno parla di forti raffiche di libeccio e di mare forza 9.



Sardegna, maestrale a 120 km/h e onde alte 6 metri - Un violento maestrale sferza la Sardegna. Le forti raffiche stanno creando disagi in tutta l'isola. Punte di 120 chilometri all'ora sulla costa nord orientale e onde alte sino a sei metri. Un volo diretto da Cagliari a Roma è slittato a causa di condizioni meteo avverse sulla capitale. Problemi, invece, per i collegamenti con Carloforte: a causa del mare mosso partono solo le navi diretti a Calasetta.



Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Cagliari e in provincia. Il soffitto di una scala di una abitazione è crollato in via Asquer nel capoluogo, calcinacci sulla strada in via Montesanto e lamiere in via Pascoli, un albero è caduto a Iglesias e a Villacidro. Nel nord dell'isola il vento soffia a 22 nodi, circa 50 chilometri orari. Anche in Gallura decine gli interventi dei pompieri, a Olbia, Porto Rotondo e Tempio Pausania, per mettere in sicurezza alberi e pali pericolanti. Verande in legno sradicate dal vento a Santa Teresa di Gallura.



Disagi anche nel Nuorese dove il vento ha alimentato anche alcuni incendi, a Arzana e Tortolì (Ogliastra) e a Sindia. Vigili del fuoco impegnati anche a Siniscola per lo sgombero delle sedi stradali ostruite dalla caduta di alberi e cartelli segnaletici e sui luoghi maggiormente colpiti è presente anche la Colonna Mobile del Comando di Oristano.



Prima imbiancata per le cime di Cortina - Cortina d'Ampezzo si è svegliata con la prima spolverata di neve stagionale sulle cime intorno ai tremila metri di quota. Un fenomeno che ha interessato tutte le Dolomiti e in alcuni casi, a quota 1.800 metri, la fascia prealpina. A Cortina la neve è visibile su tutte le cime della conca: dalle Tofane al Cristallo, dal Sorapis alla Croda da Lago. Sulla montagna veneta, a cominciare proprio dalla località ampezzana, splende il sole con cielo terso, sferzato da venti molto forti provenienti da nord che hanno portato sulle cime la neve caduta con più consistenza sul versante austriaco.