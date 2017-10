Incendi, emergenza nel Canavese: fiamme verso il Gran Paradiso | Nel Torinese Pm10 7 volte sopra il limite

Prosegue l'emergenza incendi boschivi nel Canavese, nelle valli Orco e Chiusella. A Locana i fronti di fuoco sono due: il primo è diretto verso l'area del Parco nazionale del Gran Paradiso, in località Montepiano, il secondo verso il territorio del Comune di Sparone, nei pressi delle borgate Nose e Calsazio che in nottata sono state lambite dalle fiamme.

Venerdì i sindaci del Canavese hanno chiesto a gran voce a Regione e prefetto di Torino l'utilizzo urgente di Canadair per contenere l'estensione delle fiamme. L'operatività dei velivoli, però, è stata fin qui condizionata dalla presenza di nubi, vento e fumo.



Nel Torinese Pm10 sette volte superiore alla soglia - Dopo diversi giorni di fumo provocato dagli incendi boschivi, le "polveri sottili" hanno raggiunto valori record a Beinasco, nell'hinterland di Torino. La centralina dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), ha registrato venerdì una concentrazione di Pm10 di 354 microgrammi al metro cubo, 7 volte superiore alla soglia massima. L'Arpa ha precisato che il dato è stato confermato in mattinata anche dal "primo livello di validazione". A Pinerolo, comune nel Torinese all'imbocco della Valle Chisone, il Pm10 ha toccato quota 204mcg mentre nel capoluogo piemontese il dato è di 178 mcg registrato al Lingotto.



Fiamme anche a Varese, abitazioni evacuate - E' emergenza incendi anche in Lombardia, nel Varesotto. Nel parco regionale del Campo dei Fiori le fiamme, divampate ieri mattina, continuano a minacciare l'area. Le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte. I roghi hanno interessato la frazione Rasa a ridosso delle abitazioni: una quindicina, secondo quanto riferisce il 115, le persone evacuate nelle ultime ore. Sul posto sono al lavoro la protezione civile e i vigili del fuoco con l'ausilio dei canadair.