Delitto Rosboch, la madre di Defilippi resta in carcere: indizi gravi e precisi

Caterina Abbatista, la madre di Gabriele Defilippi, il giovane accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere per il delitto della professoressa Gloria Rosboch, rimarrà in carcere. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Torino. Accusata di concorso in omicidio, la donna ha sempre negato ogni responsabilità. Ma per gli inquirenti "gli indizi contro di lei sono gravi e precisi".