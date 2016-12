Cuneo, vendemmia con gli amici: multato per lavoro nero

Doveva essere un allegro giorno di festa come nelle migliori tradizioni contadine del Piemonte, invece si è trasformato in quello più brutto per un pensionato di Castellinaldo d'Alba (Cuneo) che si è ritrovato 20mila euro di multa da sborsare. Questo per aver invitato quattro suoi amici a vendemmiare nel suo podere, non più di un ettaro di vigne tra barbera e nebbiolo. Un blitz dell'ispettatorato del lavoro ha rovinato la giornata: l'accusa di lavoro nero e 3.900 euro di ammenda per ogni presente. "Qui in campagna ci si aiuta, non è caporalato", è la difesa del sindaco del paese. "Abbandonerò tutto, perché non serve lavorare tanto per questi risultati", commenta il contadino-pensionato a La Stampa.