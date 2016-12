Due uomini sono morti nello scontro tra un'auto e una moto, sulla provinciale Mondovì-Cuneo. Le vittime, di 60 e 41 anni, entrambi di Savona, viaggiavano su una moto diretta verso Cuneo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un fuoristrada. Sul posto è intervenuto il 118, ma per i due centauri non c'era più nulla da fare.